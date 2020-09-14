 قرار جمهوري بتعيين الدكتور علاء حلويش عميدا لكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا - بوابة الشروق
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قرار جمهوري بتعيين الدكتور علاء حلويش عميدا لكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا

السيسي
السيسي
طنطا - أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 6:34 م | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 6:34 م
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين الدكتور علاء محمد طه حلويش، الأستاذ بقسم المنازلات والرياضات الفردية، وكيل كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، عميدًا للكلية.

حصل الدكتور علاء حلويش على بكالوريوس التدريب الرياضي من كلية التربية الرياضية جامعة طنطا عام 1989، وعين معيدا في ديسمبر من العام ذاته، وحصل على درجة الماجستير في الكاراتيه من جامعة طنطا عام 1993، ثم درجة الدكتوراه فى الكاراتيه عام 1997.

وتدرج حلويش في الوظائف العلمية حتى حصل على درجة أستاذ مساعد عام 2005، ودرجة أستاذ في شهر أكتوبر عام 2012.

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