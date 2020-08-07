ترامب يعقد تجمعا انتخابيا في مكان مغلق رغم المخاوف من كورونا

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عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجمعا حاشدا في إطار حملته الانتخابية بولاية نيفادا في مكان مغلق أمس الأحد، على الرغم من تحذيرات مسؤولي الصحة العامة من عقد تجمعات كبيرة في أماكن مغلقة خلال جائحة فيروس كورونا.

وانتقد ترامب بشدة منافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن، مشيرا إلى تعاطيه مخدرات وتساهله إزاء الجريمة، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال ترامب أمام الحشد: "بايدن يريد إرضاء الإرهابيين في الداخل وخطتي هي اعتقال الإرهابيين المحليين"، وأضاف: "إذا فاز بايدن سيفوز الغوغاء".

وجلس الناس في التجمع قريبين من بعضهم، ولم يكن كثيرون منهم يضعون كمامات.

وانتقد بايدن ترامب لتنظيمه تجمعات انتخابية تعرض الناس لخطر الإصابة بفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 194 ألفا في الولايات المتحدة.

ووصفت حملة ترامب التجمع في مخزن ضخم في هندرسون بـ"فرصة كي يمارس أنصار ترامب حقهم في التجمع السلمي بموجب التعديل الأول بالدستور الأمريكي".

وانتقد بايدن ترامب بحدة بسبب طريقة استجابته للفيروس، ووعد باستراتيجية شاملة لمكافحة الجائحة في حال نجاحه ودخوله البيت الأبيض.