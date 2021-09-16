 بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر 2021


نشر في: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 9:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 10:24 ص

يشهد، اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021.

ويعكس تقرير التنمية البشرية ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر، وفق ما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.


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