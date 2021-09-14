«المركزي لمتبقيات المبيدات» يختتم تدريبا لطلاب جامعات زويل وهليوبوليس وعين شمس

اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، اليوم دورة تدريبية ل26 من طلاب جامعات زويل وهليوبوليس وعين شمس بأقسام متبقيات المبيدات والسموم الفطرية ومضافات الأغذية والميكروبيولوجي.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات إن ذلك يأتي استمرارا لدور المعمل في تأهيل طلاب الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية لسوق العمل من خلال تدريبهم على طرق تحليل الملوثات في الغذاء باستخدام أحدث التقنيات في العالم.

واستمرت فعاليات التدريب لمدة يومين بأقسام المعمل المختلفة، كما تم تسليم الطلاب شهادات حضور التدريب، حيث يأتي ذلك في إطار تعاون المعمل مع جميع الجهات العلمية والبحثية في مصر لتبادل الخبرات والتدريب.