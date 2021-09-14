انطلاق قوافل بيطرية مجانية لحماية الثروة الحيوانية بمركز كفر سعد ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن تنفيذ عددا من القوافل البيطرية المجانية، بالتعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، ومديرية الطب البيطري، تستهدف حماية الثروة الحيوانية وخدمة صغار المربين، والتخفيف عن كاهلهم.

وصرح الدكتور ايهاب شكري، وكيل مديرية الطب البيطري بدمياط، أن القوافل ستنطلق السبت القادم، وتستمر حتى نهاية الأسبوع في عدد من قرى مركز كفر سعد، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية و الإرشادية.

وأضاف "شكري" أن تنفيذ القوافل يتم للمرة الثانية بالتعاون مع المعهد، حيث يحقق ذلك الاستفادة من البحوث العلمية التطبيقية للباحثين في المعهد، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية والتعرف على طرق التربية والعلاج البيطري السليم الماشية، وذلك من خلال ما تضمه القوافل من خدمات للكشف والفحص والتحصين، وأيضاً عدد من الإجراءات الأخرى وكذلك ندوات توعوية، و سيشارك بالقافلة أطباء المديرية، وإدارة كفر سعد، تحت إشراف إدارات "الرعاية التناسلية" و"الرعاية والعلاج" و"الارشاد" بها.