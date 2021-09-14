مُعد تقرير الأمم المتحدة للتنمية في مصر: تقدمنا 47 مرتبة في تمكين المرأة سياسيا

قال الدكتور خالد زكريا أمين، المؤلف الرئيسي تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر عام 2021، إن مصر تقدمت 47 مرتبة في التمكين السياسي للمرأة، موضحًا أن التحسن العام يرجع إلى زيادة تمثيل المرأة في المجال التشريعي والتنفيذي.

وأضاف في كلمته، خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر عام 2021، أن التحسن في التمكين الاقتصادي للمرأة يكن على المستوى السياسي، قائلًا إن السيدات لازلن أقل من الرجال في الحصول على التمويل متناهي الصغر.

وذكر أن معدلات البطالة مرتفعة بين السيدات مقارنة بالرجال، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن معدل البطالة بين الإناث تناقص خلال عام 2019 – 2020 ليصل إلى 15.2%.

وأشار إلى أن قضايا الحماية نالت قدرًا من اهتمام الباحثين القائمين على الاستراتيجية والتي تضمنت التعامل مع القضايا التوعوية والاستراتيجيات الوطنية ومنها تمكين المرأة، منوهًا إلى أن جزءًا كبيرًا من أثر جائحة كورونا وقع عبؤه على المرأة المصرية.

وأكد أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى شمال إفريقيا ودول غرب آسيا من حيث التدابير والإجراءات المتخذة لحماية المرأة في ظل جائحة كورونا.

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.