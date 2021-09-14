محافظ الشرقية: 327 مليون جنيه لافتتاح 6 مشروعات خدمية وتنموية بديرب نجم

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات تنموية وخدمية بمركز ومدينة ديرب نجم؛ وذلك ضمن المشروعات التي يتم افتتاحها بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذلك بقطاعات: الشباب والرياضة – مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق والكباري – الكهرباء، بتكلفة 327 مليون و400 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ، أن المشروعات ضمت تطوير مركزي شباب ديرب نجم وصفط زريق، وذلك بتكلفة مليون و600 ألف جنيه، وتركيب موزع كهرباء منشأه صهبرة ذو الجهد المتوسط، بتكلفة 45 مليون جنيه، والانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع داخل المدينة بتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه.

وذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل ديرب نجم لخدمة قرى: كفر الجنيدي، صفط زريق، القطايع، عزبة شمرزة، عزبة فردان، أبو هاشم، وذلك بتكلفة 131 مليون و300 ألف جنيه، ومشروع شبكات صرف صحي إكوة وكفر الباشا، بتكلفة 144 مليون و200 ألف جنيه".