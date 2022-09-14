سعد هنداوي يعلن انتهاء مدة رئاسته لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

زينب عزيز له.وكتب هنداوي:بحمد الله إنتهت مدة رئاستي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للإفلام التسجيلية والقصيرة, أتمني التوفيق لمن سيتولي رئاسة المهرجان في الدورات المقبلة, لابد وأن أشكر جزيل الشكر معالي وزيرة الثقافة السابقة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لثقتها ودعمها الكبير وطاقتها الإيجابية دوماً, كما أشكر المخرج الأستاذ خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي لحضوره الفاعل والمشرف, والشكر موصول لزميلتي وصديقتي وأختي السيناريست زينب عزيز الرئيس السابق للمركز القومي للسينما, على تفانيها وأمانتها في الوقوف بقوة لخروج الدورة ال23 بتميز ونجاح, كما أشكر كل من عمل في المهرجان بأمانة.