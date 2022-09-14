بوتين وجوتيريش يبحثان الوضع حول صفقة الغذاء ومسألة محطة زابوروجيا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال إتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مسألة نقل الحبوب الأوكرانية وتصدير المنتجات الغذائية الأسمدة الروسية والوضع في محطة زابوروجيا النووية.

وقال المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان اليوم:"جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث تم التركيز على مسار تنفيذ حزمة اتفاقيات إسطنبول حول نقل الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وتصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية".

وأضاف البيان: "لقد أطلع جوتيريش الرئيس الروسي بالتفصيل على الجهود، التي تبذلها الأمانة العامة والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، لإزالة جميع العقبات أمام توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية"، مشيرا إلى التزامه الكامل بحل هذه المشكلة.

وتابع البيان:" تم التأكيد خلال الإتصال الهاتفي على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين روسيا وهياكل الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي".

وأشار البيان إلى أن بوتين وجوتيريش ركزا أيضا على أهمية توفير احتياجات البلدان في أفريقيا والنظر في مسألة تنظيم بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالهجوم الصاروخي، الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية في 29 يوليو الماضي، على مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في "يلينوفكا"، حيث كان يُحتجز أسرى حرب أوكرانيين.

وأكد أنطونيو جوتيريش، بحسب بيان الكرملين، أن الاستعدادات جارية للقيام برحلة إلى مكان هذا الحادث من قبل خبراء الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل وموضوعي.

كما بحث بوتين والأمين العام للأمم المتحدة الوضع حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية، بما في ذلك في سياق نتائج الزيارة التي قام بها وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأول من سبتمبر الجاري.