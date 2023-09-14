أسيوط: فتح 57 قاعة جديدة بالمدارس الرسمية لغات لاستيعاب المتقدمين بمرحلة رياض الأطفال

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على فتح 57 قاعة جديدة ببعض المدارس الرسمية لغات والخاصة بمرحلة رياض الأطفال "kg1" بمختلف مراكز المحافظة للعام الدراسي (2023 – 2024)؛ لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين وفقا لتوصيات اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم وطبقا لقواعد القبول المنظمة، وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وإيجاد الحلول العاجلة للأعداد المتزايدة من الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة والنزول بسن القبول للأطفال بتلك المدارس.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، وهويدا سيد الطماوي مدير عام التعليم الخاص بالمديرية، وحنان أحمد ناجي موجه عام رياض الأطفال بالمديرية، وسلوى فوزي مدير الشئون المالية والإدارية بالمديرية.

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – نتائج عمل اللجنة المشكلة من قيادات مديرية التربية والتعليم والأبنية التعليمية لحل مشكلة الإقبال الكبير على مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة، ووضع حلول عاجلة لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين بالمدارس مع وضع حلول جذرية؛ للتغلب عليها مستقبلاً.

وأكد محافظ أسيوط، الموافقة على فتح 57 قاعة جديدة بروضات المدارس المتنوعة بالمحافظة، وتتضمن 40 قاعة بالمدارس الرسمية للغات، و17 قاعة بالمدارس الخاصة بزيادة عن عدد القاعات التي تم فتحها الأعوام الماضية لاستيعاب الطلاب الجدد، واستغلال الفراغات بالمدارس الرسمية والخاصة، بناءً على تقرير اللجنة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وحفاظا على سير العملية التعليمية وانتظامها.

وكشف المحافظ، عن وضع حلول عاجلة لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة والرسمية مع إمكانية فتح قاعات وفصول رياض أطفال جديدة واستغلال الفراغات بالمدارس الخاصة، بناءً على توصيات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية بعض مديري التعليم العام والتجريبي والخاص ورياض الأطفال وهيئة الأبنية التعليمية؛ لدراسة المقترحات ووضع الحلول العاجلة لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس "الخاصة والرسمية والمتميزة" وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وحفاظا على سير العملية التعليمية وانتظامها والتي تمت معاينتها من قبل اللجنة المشكلة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

وأوضح أن مدينة أسيوط شهدت مؤخرًا إنشاء بعض المدارس الرسمية للغات لاستيعاب الإقبال المتزايد في أعداد المتقدمين على المدارس الرسمية (التجريبية) واللغات.

وأضاف أن إجمالي عدد المدارس التي تم إنشائها تحت إشراف وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بالقرى الأكثر احتياجًا بلغ 88 مدرسة ضمن مشروعات حياة كريمة بإجمالي 1227 فصلا دراسيا بتكلفة 430.2 مليون جنيه، وبلغ إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط خلال 8 سنوات شاملة مدارس حياة كريمة بلغ 495 مدرسة بإجمالي 7750 فصلا، وبتكلفة إجمالية بلغت ملياري و286 ألف جنيه.

وأكد أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول، وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات، وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.