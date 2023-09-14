لندن: شركة إنرجواتوم زودت محطة ريفني للطاقة النووية بأوكرانيا بمجمعات وقود نووي غربي

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأنه في العاشر من سبتمبر الجاري، أعلنت شركة "إنرجواتوم"، المشغلة لمحطات الطاقة النووية في أوكرانيا، أنها نجحت في إعادة تزويد مفاعل بالوقود في محطتها للطاقة النووية، "ريفني"، باستخدام مجمعات وقود نووي منتجة في الغرب.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن جميع محطات الطاقة النووية في أوكرانيا لديها مفاعلات مبنية على أساس التصميمات السوفيتية.

وكانت المفاعلات تعتمد على روسيا حتى فبراير من عام 2022، من أجل الحصول على الوقود النووي. ومنذ الغزو الروسي الشامل، قامت أوكرانيا بالتعجيل بخططها من أجل تنويع إمداداتها.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباراتي إلى أنه بما أن الطاقة النووية توفر ما يقرب من نصف الكهرباء في أوكرانيا، فإن نجاح شركة "إنرجواتوم" في الحصول على الوقود الغربي وإعادة تزويد المفاعلات به، يمثل نقطة رئيسية على طريق انفصال أوكرانيا عن روسيا على المدى الطويل.. وهو الامر الذي تضاءل تأثيره على إمدادات الطاقة في أوكرانيا بشدة".