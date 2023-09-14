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أطباء بلا حدود ترسل فريق طوارئ إلى ليبيا

بنغازي (ليبيا) (د ب أ)
نشر في: الخميس 14 سبتمبر 2023 - 9:33 ص | آخر تحديث: الخميس 14 سبتمبر 2023 - 9:33 ص

قالت منظمة أطباء بلا حدود، الأربعاء، إنها سترسل فريق طوارئ إلى ليبيا في أعقاب العاصفة المدمرة التي أودت بحياة الآلاف.

وذكرت المنظمة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "يتم نشر فريق طوارئ مؤلف من لوجستيين وعاملين طبيين في درنة، وسيصل إلى المدينة بحلول يوم غد (الخميس) لتقييم الاحتياجات الطبية".

وأضافت المنظمة أنه من المقرر أن يقوم الفريق بـ"تقييم الاحتياجات الطبية والتبرع بمستلزمات الطوارئ لرعاية الجرحى وأكياس الجثث للهلال الأحمر الليبي".

يشار إلى أن مدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا هي الأكثر تضررا من الفيضانات التي أعقبت عاصفة شديدة في البلد الذي مزقته الحرب.

وتركت الفيضانات أكثر من 30 ألف شخص بلا مأوى، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، وخاصة في درنة. وفقد آلاف آخرون منازلهم في مدن في شرق البلاد.

ويواصل عمال الإنقاذ البحث عن القتلى. ويعتبر حوالي 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، لكن الآمال تتلاشى في العثور عليهم أحياء.


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