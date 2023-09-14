الزمالك يصل دار السلام في رحلة جوية 9 ساعات

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وصلت ظهر اليوم الخميس، بعثة نادي الزمالك إلى مطار دار السلام في تنزانيا استعدادا لمواجهة ارتا سولار الجيبوتي في رحلة جوية استغرقت ما يقرب من 9 ساعات.

ونزلت بعثة نادي الزمالك ترانزيت لمدة ساعتين في مطار أديس بابا بإثيوبيا، قبل أن تكمل الرحلة طريقها إلى تنزانيا.

وتقام المباراة بين الزمالك وبطل جيبوتي، يوم السبت المقبل، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجديد 2023-2024.

وكان فى استقبال البعثة فى مطار دار السلام كل من السفير شريف إسماعيل سفير مصر فى تنزانيا وعمرو سليم نائب السفير وإسلام جلال قنصل مصر فى تنزانيا وأحمد جمال سكرتير ثانى السفارة.

الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، كان قد أعلن عن قائمة الفريق المتجهة إلى تنزانيا.

وضمت قائمة الزمالك كل من محمد صبحى - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء



خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.



خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.



خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.