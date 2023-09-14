عبرت الفنانة سميرة عبد العزيز رئيس مهرجان مسرح الهواة، في دورته الـ19 عن سعادتها باختيارها لرئاسة هذه الدورة من المهرجان، لأنها ابنة قصور الثقافة.

وعبرت عن مدى سعادتها، بأن هذه الدورة تحمل اسم الكاتب الراحل يسري الجندي، قائلة: "أنا فخورة بكل الكوكبة الفنية من المكرمين في هذه الدورة".

وكان حفل افتتاح الدورة الـ19 لمهرجان مسرح الهواة، المقام على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، انطلق مساء اليوم الخميس، برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وترأس الدورة الحالية من المهرجان، التى تستمر حتى 19 سبتمبر الجاري، الفنانة سميرة عبد العزيز، وهي مهداة لاسم الكاتب الكبير يسري الجندي.

وبدأت الفعاليات بفيديو عن تاريخ المهرجان ودوراته السابقة، ويشهد الاحتفال تكريم عدد من الفنانين الذين قدموا إسهامات للمسرح المصري، وهم رشوان توفيق، ومنال سلامة، ومفيد شهاب، وعزت زين، وعزة لبيب، وعبد الغني داود، والدكتور صبحي السيد، وضياء عبد الخالق.

إلى جانب تكريم مجموعة من المبدعين الراحلين ومنهم د. أحمد حلاوة، والشاعر المسرحي، وعبد العزيز عبد الظاهر، والدكتور علي الراعي، والدكتور كمال عيد، ومحمد أبو العلا السلاموني، ومحمود دياب، ونعيمة عجمي.