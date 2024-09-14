 مظاهرات في تونس تطالب بالحقوق والحريات قبيل الانتخابات الرئاسية (فيديو) - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مظاهرات في تونس تطالب بالحقوق والحريات قبيل الانتخابات الرئاسية (فيديو)


نشر في: السبت 14 سبتمبر 2024 - 6:05 ص | آخر تحديث: السبت 14 سبتمبر 2024 - 6:05 ص

خرج اليوم الجمعة مئات التونسيين في مظاهرات “دفاعاً عن الحقوق والحريات”، قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك استجابة لدعوة مجموعة من المنظمات على غرار “الشبكة التونسية للحقوق والحريات” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”.

ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل و”حريات حريات دولة البوليس انتهت” و”ارحل ارحل سعيد”.

ويقبع ما لا يقل عن 20 معارضاً في السجن بمن فيهم زعيم “حركة النهضة” راشد الغنوشي ورئيسة “الحزب الدستوري الحر” عبير موسي إضافة إلى وزراء ونواب سابقين ورجال أعمال.

وطالبت حركة “النهضة” التونسية، الجمعة، سلطات البلاد بالإفراج عن 80 شخصا من منتسبيها، قالت إنه “تم اعتقالهم منذ مطلع الأسبوع الجاري”.

 

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