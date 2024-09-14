ما مستجدات التطورات الميدانية في اليوم الـ344 للعدوان على غزة؟

مع دخول العدوان على قطاع غزة يومه الـ344، يواصل الاحتلال قصفه الصاروخي والمدفعي في عديد المناطق في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الأشخاص، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم السبت.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن طواقم الدفاع المدني والإسعاف انتشلت جثامين 10 شهداء بينهم 4 أطفال، و3 سيدات، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة بستان في حي التفاح شرق مدينة غزة، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

فيما استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهدت فلسطينية، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة العمراني في شارع المنطار شرق منطقة الشجاعية بمدينة غزة، للمرة الثانية، فيما أصيب آخرون يقطنون في منازل مجاورة.

ووصل شهيد إلى مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال القطاع، من منطقة مضخة بيت حانون، بفعل استهداف الاحتلال المدفعي المتواصل.

كما استُشهد شخصان، وأُصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال المدفعي لبيت حانون.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية بصاروخ واحد منزلا في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال غزة، دون وقوع إصابات.

ووسط القطاع، شهد شمال غرب النصيرات قصفا مكثفا من قبل طائرات الاحتلال، فيما استهدف القصف المدفعي شمال شرق مخيم البريج.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41118 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95125 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.