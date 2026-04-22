قائد القوات البرية بالجيش الإيراني: نحذر العدو من التمركز على حدود بلادنا


نشر في: الأربعاء 22 أبريل 2026 - 10:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 أبريل 2026 - 10:33 م

تفقد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني علي جهانشاهي، المناطق الحدودية وجاهزية القوات البرية.

وقال التلفزيون الإيراني، إن «جهانشاهي حذر العدو من التمركز على حدود إيران؛ وخاطبهم: لا تخطئوا في تقدير معنويات وقدرات المحاربين الإيرانيين».

وخلال هذه الزيارة، أكد جهانشاهي جاهزية وحدات القوات البرية للدفاع عن حدود البلاد على أكمل وجه.

وتابع: «بفضل هذه الروح من الشهامة والدعم والثقة الصادقة من القوات المسلحة الإيرانية، سيُقابل أي هجوم معادٍ على حدود البلاد البرية برد ساحق».

واستكمل: «حدود البلاد آمنة ومستقرة بفضل انتشار القوات المسلحة، ومراقبة تحركات الأعداء لحظة بلحظة، ويقظة أبناء الوطن على الحدود، وسيتم التعامل بحزم مع أي تهديد يطال الشعب الإيراني الكريم».

