قائد القوات البرية بالجيش الإيراني: نحذر العدو من التمركز على حدود بلادنا

تفقد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني علي جهانشاهي، المناطق الحدودية وجاهزية القوات البرية.
وقال التلفزيون الإيراني، إن «جهانشاهي حذر العدو من التمركز على حدود إيران؛ وخاطبهم: لا تخطئوا في تقدير معنويات وقدرات المحاربين الإيرانيين».
وخلال هذه الزيارة، أكد جهانشاهي جاهزية وحدات القوات البرية للدفاع عن حدود البلاد على أكمل وجه.
وتابع: «بفضل هذه الروح من الشهامة والدعم والثقة الصادقة من القوات المسلحة الإيرانية، سيُقابل أي هجوم معادٍ على حدود البلاد البرية برد ساحق».
واستكمل: «حدود البلاد آمنة ومستقرة بفضل انتشار القوات المسلحة، ومراقبة تحركات الأعداء لحظة بلحظة، ويقظة أبناء الوطن على الحدود، وسيتم التعامل بحزم مع أي تهديد يطال الشعب الإيراني الكريم».