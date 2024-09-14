مراسل إكسترا نيوز: حالة وفاة و18 إصابة في حصيلة أولية لتصادم قطارين بالشرقية

قالت مراسل قناة إكسترا نيوز في الشرقية، إن حادث تصادم قطارين في مدينة الزقازيق محافظة الشرقية أدى إلى حالة وفاة و18 إصابة في حصيلة أولية.

واضاف في تغطية من موقع الحادث، مساء السبت، أنه تم الضحايا للمستشفيات، مشيرًا إلى انتشار رجال الأمن وسيارات الإسعاف في الموقع مع العمل على إعادة تسيير حركة القطارات.

وأشار إلى أن قوات الحماية المدنية وصلت على الفور، وعملت على إنقاذ الركاب من القطار الذي تأثر بشكل كبير من جراء الحادث.

ولفت إلى أن مدير أمن الشرقية وصل إلى موقع الحادث لمتابعة وإزالة آثاره.

وقع منذ قليل من مساء اليوم السبت تصادم قطارين ببعضهما أمام الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، وهرعت 20 سيارة اسعاف لموقع البلاغ.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطارين ببعضهما أمام الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، وهرع إلى موقع البلاغ 20 سيارة إسعاف.