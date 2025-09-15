مودريتش يقود ميلان للفوز على بولونيا بالدوري الإيطالي

حقق فريق إي سي ميلان فوزًا صعبًا على ضيفه بولونيا بهدف نظيف، سجله الكرواتي لوكا مودريتش، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب سان سيرو ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، بعد أيام قليلة من عيد ميلاده الأربعين.

بدأ الميلان المباراة بضغط مبكر، حيث تألق أدريان رابيو منذ الدقيقة الرابعة بعد تمريرة من يوسوف فوفانا، لكن محاولاته لم تثمر عن أهداف.

في المقابل، حاول بولونيا استغلال فترات السيطرة لتهديد مرمى ميلان، إلا أن الدفاع والحارس بييرو تيراسيانّو تصدوا لجميع الفرص الخطيرة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61، بعد تمريرة عرضية من أليكسيس سايليماكرز إلى مودريتش، الذي وضع الكرة بهدوء في الشباك. وبهذا الهدف، أصبح مودريتش أكبر لاعب وسط يسجل لميلان في الدوري الإيطالي بعمر 40 عامًا وخمسة أيام.

شهدت المباراة جدلًا تحكيميًا بعدما أُلغي حكم المباراة ركلة جزاء لميلان بعد مراجعة تقنية الفيديو، ما أثار غضب المدير الفني أليجري وادّى إلى طرده بعد احتجاجه على القرار.

وبهذا الانتصار، رفع ميلان رصيده إلى ثلاث نقاط، محققًا أول فوز له بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام كريمونيسي، بينما ظل بولونيا عند رصيده السابق بعد تعادل وفوز في الجولات الماضية.