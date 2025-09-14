جيش الاحتلال يعلن قصف برجين سكنين في مدينة غزة بذريعة إقامة حماس نقاط مراقبة بهما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، قصف برجين سكنين في مدينة غزة، بذريعة إقامة حركة «حماس» نقاط مراقبة بهما.

وادعى في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن عناصر حماس ركّبوا أجهزة جمع معلومات استخباراتية في المبنيين، وأقاموا نقاط مراقبة بهما، لرصد مواقع قوات الجيش في المنطقة.

وزعم أن عناصر حماس كانوا يستعدون لشن هجمات ضد قوات الجيش في محيط أحد المبنيين اللذين تعرضا للاستهداف.

צה״ל תקף בהובלת פיקוד הדרום לפני זמן קצר, שני בניינים רבי קומות שהיו בשימוש ארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה.



מחבלי ארגון הטרור חמאס התקינו בבניינים אמצעי איסוף מודיעין והציבו עמדות תצפית, לצורך מעקב אחר מיקום כוחות צה״ל במרחב ולקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל וכוחותינו.



وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، من تدمير الأبراج والمباني السكنية في مدينة غزة، وتشريد مئات النازحين قسرًا.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» بأن طائرات الاحتلال دمّرت برج الكوثر السكني في حي الرمال غربي غزة، ودمرت أيضًا، المبنى الرئيس للطالبات داخل الجامعة الإسلامية جنوب غربي المدينة.

وأشار إلى أن الاحتلال دمّر برج مهنا قرب مفترق المالية في حي تل الهوا جنوب غربي المدينة، بعدما أمر سكانه بالإخلاء.



وذكر أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا في شارع اليرموك بمدينة غزة.

وفي السياق، دمّرت طائرات الاحتلال بناية سكنية بجوار مدرسة بطريركية الروم الأرثوذكس بحي تل الهوا جنوب غربي المدينة.



كما دمّرت مخيمًا للنازحين في منطقة برشلونة بحي تل الهوا.

ويأتي هذا الاستهداف في إطار سياسة الاحتلال الممنهجة مؤخرًا، لتدمير الأبراج السكنية المرتفعة في مدينة غزة، في محاولة لدفع السكان إلى النزوح القسري وتهجيرهم من المدينة.