 الدحيل القطري يكتسح شباب الأهلي الإماراتي برباعية في أبطال آسيا للنخبة
الإثنين 3 نوفمبر 2025 11:34 م القاهرة
الدحيل القطري يكتسح شباب الأهلي الإماراتي برباعية في أبطال آسيا للنخبة

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 نوفمبر 2025 - 11:18 م | آخر تحديث: الإثنين 3 نوفمبر 2025 - 11:18 م

اكتسح الدحيل القطري ضيفه شباب الأهلي الإماراتي 4/1، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورفع الدحيل رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس بفارق ثلاث نقاط خلف شباب الأهلي صاحب المركز الخامس.

وتقدم الدحيل في الدقيقة الثانية عن طريق إدميلسون جونيور، قبل أن يضيف بنيامين بوريجو الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 42 سجل برينو الهدف الوحيد لشباب الأهلي، فيما عاد الدحيل إلى التسجيل مجددا في الدقيقة 57 عن طريق عادل بولبينة.

وسجل الدحيل هدفه الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق لويس ألبرتو.


