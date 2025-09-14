 انطلاق مبادرة يوم الخير لتوزيع الملابس والشنط المدرسية على الأسر الأكثر احتياجا في الشرقية - بوابة الشروق
الأحد 14 سبتمبر 2025 1:23 م القاهرة
انطلاق مبادرة يوم الخير لتوزيع الملابس والشنط المدرسية على الأسر الأكثر احتياجا في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 1:11 م | آخر تحديث: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 1:11 م

قال الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، نظمت المديرية مبادرة "يوم الخير"؛ لتوزيع الملابس والشنط المدرسية والأدوات الكتابية والأحذية على الأسر الأكثر احتياجا.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن المبادرة تأتي دعما للطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد، في إطار حرص المديرية على رعاية الطلاب والأسر البسيطة، وإدخال البهجة على قلوبهم مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أن المبادرة شملت توزيع المساعدات في مراكز الشباب بمراكز ومدن بلبيس والعاشر من رمضان وكفر صقر والإبراهيمية وههيا والصالحية الجديدة والحسينية وديرب نجم ومنيا القمح وأبو كبير ومشتول السوق.

