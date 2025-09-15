البرازيل: بولسونارو يغادر محبسه بمنزله للخضوع لجراحة في المستشفى

غادر الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، اليوم الأحد منزله في برازيليا، حيث يخضع للحبس المنزلي، لفترة وجيزة لإجراء عملية جراحية في مستشفى قريب، في أول ظهور علني له منذ صدور حكم بسجنه لمدة 27 عاما.

وكانت هيئة من قضاة المحكمة العليا قد قضت، يوم الخميس الماضي، بأن بولسونارو حاول القيام بانقلاب وسعى بشكل غير قانوني للبقاء في السلطة رغم هزيمته في الانتخابات التي جرت عام 2022 أمام الرئيس الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

وتوجه بولسونارو صباح اليوم برفقة الشرطة إلى مستشفى دي إف ستار في العاصمة البرازيلية للخضوع لعملية جراحية لإزالة تقرحات جلدية، في إفراج مؤقت منحه القاضي ألكسندر دي مورايس في 8 سبتمبر.

وأفاد الأطباء في المستشفى في بيان أن بولسونارو غادر المستشفى لاحقا.

وأزال طاقم طبي ثمانية تقرحات جلدية سيتم إرسالها للتحليل لتحديد التشخيص النهائي وتقييم الحاجة لمزيد من العلاج.

وكان السياسي اليميني المتطرف البالغ من العمر 70 عاما وُضع قيد الإقامة الجبرية في أوائل أغسطس، بعد أن صرح دي مورايس بأن بولسونارو خالف التدابير الوقائية المفروضة عليه في سياق محاكمته بشأن الانقلاب. وكان قد ارتدى مسبقا جهاز تتبع في الكاحل.