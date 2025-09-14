محافظ الإسكندرية يمهل أصحاب المقاهي والكافتيريات 24 ساعة لإزالة التعديات على الأرصفة

شدد محافظ الإسكندرية أحمد خالد سعيد، على ضرورة إزالة التعديات الواقعة على حرم الطريق والأرصفة المخصصة للمشاة، مع رفع مخالفات المقاهي والكافيهات التي استحوذت على الأرصفة.

وجاء ذلك خلال تفقد المحافظ، منطقة سيدي جابر بنطاق حي شرق بداية من كوبري كليوباترا وصولًا إلى شارع فوزي معاذ بمنطقة سموحة، رافقه خلالها الشرطة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الأحد، منح المحافظ، مهلة 24 ساعة فقط لأصحاب الكافتيريات؛ لإزالة التعديات قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار التعامل المنظم دون أي إجراءات مفاجئة أو عنيفة.

وخلال الجولة، استمع المحافظ، إلى شكاوى المواطنين، والتي تركزت حول الإزعاج الناتج عن بعض المحال التي تعمل حتى ساعات متأخرة من الفجر، بالإضافة إلى استغلال بعض معارض السيارات للأرصفة المخصصة للمشاة.

ووجه المحافظ، مسئولي حي شرق، بمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الرسمية، ومراجعة أوضاع معارض السيارات وإلزامها بعدم التعدي على الأرصفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.

وكلف المحافظ، بنقل موقف أتوبيسات النقل العام خلف محطة سيدي جابر إلى جراچ سيدي جابر، مع إعادة تنظيم طاقم العمل وزيادة عدد الرحلات لخدمة المواطنين بشكل أفضل.

وشدد المحافظ، على توحيد الهوية البصرية للمحال التجارية، وإزالة الأكشاك في شارع "توت عنخ آمون"، وصيانة أعمدة الإنارة وإزالة كل كابلات الكهرباء والإعلانات المخالفة؛ للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

ويأتي ذلك في إطار استكمال استراتيجية محافظة الإسكندرية لتخفيف الازدحام المروري، من خلال رفع كفاءة المحاور المرورية الرئيسية، مع الحفاظ على النسق الحضاري والجمالي والهوية البصرية لعروس البحر المتوسط.