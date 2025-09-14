كييف تعلن إسقاط 52 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 52 من أصل 58 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق ووسط البلاد خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ باليستي من طراز إسكندر-إم/كيه إن-23 و58 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وبريانسك، وميليروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 09:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 52 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربرا وطرز أخرى خداعية فوق شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا.

وأشار البيان، إلى تسجيل هجمات بصواريخ و6 طائرات مسيرة قتالية في ثلاثة مواقع، بالإضافة إلى سقوط حطام طائرات مسيرة في موقعين.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن القوات الروسية شنت هجوما مشتركا ضد القوات المسلحة الأوكرانية في 142 منطقة على خطوط القتال، كما أسقطت 361 طائرة مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد.

وقال البيان "الطائرات التشغيلية والتكتيكية والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية استهدفت مراكز التدريب لمشغلي الأنظمة غير المأهولة، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 قنابل جوية موجهة، وصاروخا من طراز "هيمارس"، و361 طائرة مسيرة أوكرانية".

وقال البيان "استهدفت وحدات مجموعة "الجنوب" تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200 جندي".

وأوضح البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة القوات "المركز" تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية عدة في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 450 جنديا".

كما جاء في البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي دنيبروبتروفسك وزابوريجيا، وبلغت خسائر العدو نحو 255 عسكريا".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 170 عسكريا".

وقال البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة الغرب الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 240 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.