«ذكرياتي» يستضيف نبيلة عبيد في حوار خاص على موجات الأغاني

يستضيف برنامج "ذكرياتي" الذي يقدمه الفنان والإعلامي سمير صبري نجمه مصر الأولى الفنانة نبيلة عبيد، بعد تكريمها في الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

وتتحدث عبيد في حوارها الذي يذاع في الرابعة من مساء غد الثلاثاء على موجات الأغاني، عن مشوارها الفني الطويل، واهم محطاتها الفنيه وارتباطها بروايات إحسان عبد القدوس، والتي فتحت لها أبواب السنيما على مصرعيها بعد النجاح الكبير لفيلم رابعه العدوية الذي جاء تتويجا لنجاح مجموعة أدوار صغيرة قامت بها بمشاركه نجوم زمن الفن الجميل.

ويتناول الحديث أيضا ذكريات الطفولة بحي بشبرا الحي الذي ترعرعت فيه، وارتباطها بفن التمثيل منذ سنوات الطفولة الأولى من خلال ما كانت تتابعه بشغف من افلام كانت تعرض في دور السنيما.