الإمارات تؤكد أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي

أكدت دولة الإمارات أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، و ضرورة تعزيز وتطوير الإطار التشريعي والقانوني في إطار جامعة الدول العربية في مختلف المجالات بما فيها مجال حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشئون حقوق الإنسان والقانون الدولي احمد عبد الرحمن الجرمن خلال افتتاح أعمال الدورة السادسة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية التي بدأت اليوم بمقر الجامعة العربية لمناقشة تقرير دولة الإمارات.

وقال إن دولة الإمارات من أوائل الدول التي صادقت علي الميثاق العربي لحقوق الإنسان، منوها بانها استعرضت تقريرها الأولي أمام اللجنة عام 2013 ، وعملت جاهدة على متابعة تنفيذ التوصيات التي وردت إليها من قبل اللجنة علي الصعيد الوطني.

وأضاف أن دولة الإمارات تواصل جهودها لحماية حقوق الإنسان علي المستوى الوطني ، كما تعمل كذلك في إطار الشراكات الإقليمية والدولية علي تبادل الخبرات وافضل الممارسات على صعيد تعزيز حقوق الإنسان.

ونوه بان دولة الإمارات تؤمن بان الإنسان هو محور التنمية وهدفها في الوقت نفسه ولذا فان احترام حقوقه المختلفة ورعايتها والعمل علي تعزيزها بشكل متواصل يمثل أاولوية رئيسية في نهج قيادتها.

وأكد عزم دولة الإمارات علي المضي قدما للعمل على إضافة المزيد إلى سجل إنجازات الإمارات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات الإقليمية والعالمية في هذا الشأن.