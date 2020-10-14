أعلن البيت الأبيض إطلاق سراح مواطنين أمريكيين كانا محتجزين في اليمن على يد الحوثيين، فيما تسلمت واشنطن جثمان شخص ثالث من اليمن أيضا.



ورحب البيت الأبيض، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية مساء اليوم الأربعاء، بإطلاق سراح "ساندرا لولي ومايكل غيدادا" اللذين كانا محتجزين في اليمن، بدون أن يعلن عن مدة احتجازهما أو الاتفاق الذي أدى إلى إطلاق سراحهما.



وقدم مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين العزاء لعائلة "بلال فطين" الذي "سيعاد جثمانه إلى الوطن أيضاً".



من جهتها .. قالت وسائل إعلام أمريكية - إن ساندرا لولي كانت تعمل في مجال المساعدات الإنسانية حين جرى احتجازها قبل نحو ثلاث سنوات، أما جيدادا وهو رجل أعمال، فقد جرى احتجازه منذ نحو عام.



ووفقا للوسائل الإعلامية، فقد جرى الإفراج عنهما ضمن صفقة تبادل شملت أكثر من 200 عنصر يتبعون الحوثيين.



وأكد الحوثيون عودة 240 من مناصريهم إلى صنعاء اليوم بعدما كانوا عالقين في سلطنة عمان التي غالبا ما تقوم بدور الوسيط في النزاعات الاقليمية.



وستستعيد واشنطن جثمان بلال فطين، وهو محتجز ثالث لدى الحوثيين ولكن لم تتضح ظروف وفاته.