قوات الأمن الأوغندية تداهم مكتب بوبي واين

داهمت قوات الأمن اليوم الأربعاء مكاتب نجم موسيقى البوب الأوغندي، الذي تحول إلى زعيم للمعارضة بوبي واين، كما اعتقلت العشرات من أنصاره وصادرت أوراق ترشيحه للرئاسة، حسبما أكد مساعدوه.

وأغلق أفراد من الجيش والشرطة مدججين بالسلاح مكاتب حزب الوحدة الوطنية، بقيادة روبرت كياجولاني، المعروف أيضًا باسمه المسرحي بوبي واين، حسبما أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام.

واعتقلت قوات الأمن أكثر من 30 شخصًا وصادرت أوراق تحمل توقيعات تؤيد ترشيح الموسيقي (38 عامًا) للانتخابات الرئاسية العام المقبل، حسبما قال مسئول الحزب فريد نيانزي، وهو أيضًا الشقيق الأكبر للسياسي، لوكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن بوبي واين، وهو مشرع معارض ناشئ يقود الملايين من الشباب المؤيدين، يشكل تحديًا قويًا للرئيس الحالي يوري موسيفيني، الذي يتولى السلطة منذ عام 1986.