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المكسيك تجمد 126 مليون دولار بحسابات مصرفية لعناصر إجرامية

علم المكسيك
علم المكسيك
د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 3:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 3:45 ص

 قال مدير الاستخبارات المالية في المكسيك سانتياجو نييتو الثلاثاء، إن السلطات المكسيكية جمدت 126 مليون دولار أودعتها 14 عصابة إجرامية في 1352 حسابا مصرفيا.

وذكر قائد شرطة مكسيكو سيتي، عمر جارسيا أن تلك الأموال جاءت من أنشطة مثل مبيعات المخدرات والابتزاز والخطف من جانب عصابات مثل "لا يونيون تيبيتو" و"لا أنتي يونيون".

وتم اعتقال أكثر من 400 شخص في إطار تلك الجهود، بحسب جارسيا.

ووصف العملية بأنها صفعة "لأهم المنظمات الإجرامية" في العاصمة والجماعات العنيفة للغاية.

ونجا جارسيا نفسه من هجوم نُسب إلى عصابة خاليسكو نيو جينيرشن للمخدرات، قتل فيه ثلاثة أشخاص في حزيران/يونيو.

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