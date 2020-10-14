 الخارجية الإيطالية: دي مايو في مهمة إلى موسكو - بوابة الشروق
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 7:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

الخارجية الإيطالية: دي مايو في مهمة إلى موسكو

رويترز
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 7:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 7:07 ص

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أنه من المتوقع أن يصل وزير الخارجية لويجي دي مايو الليلة إلى موسكو، حيث لديه جدول أعمال حافل بالالتزامات في العاصمة الروسية.

وأضافت الخارجية الإيطالية أن دي مايو "سيشارك الأربعاء، بالإضافة إلى الاجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في أعمال الدورة السابعة عشرة للمجلس الإيطالي الروسي للتعاون الاقتصادي والصناعي والنقدي والمالي، الذي يشترك في رئاسته مع وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف".

وأشارت الوزارة إلى أن موضوعات عديدة ستكون في صلب المحادثات بين دي مايو ولافروف، والتي تمثل الفقرة المركزية للزيارة.

وذكرت أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي والوضع في أوكرانيا، وقره باغ وبيلاروس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك