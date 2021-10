شهد محيط قصر العدل في بيروت، وتحديدًا منطقة الطيونة اشتباكات مسلحة، حيث يتجمع مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام للطالبة بتنحي طارق البيطار، قاضي التحقيقات في"انفجار مرفأ بيروت" عن القضية.

يأتي ذلك بعد أن دعا أنصار الطرفين إلى تنفيذ اعتصام ضد البيطار، وتجمعوا في منطقة الطيونة استعدادا للتوجه نحو قصر العدل في بيروت حيث يقام الاعتصام، ضد قرارات البيطار بعد إصداره مذكرة توقيف بحق النائب اللبناني ووزير المالية الأسبق علي حسن خليل.

وعقدت الحكومة اللبنانية، عصر يوم أمس الأربعاء، جلسة في القصر الجمهوريّ في بعبدا في العاصمة بيروت، في ظلّ إصرار وزراء مقرّبين من حركة أمل، وتيّار المردة وحزب الله على اتّخاذ قرار حاسم بشأن البيطار.

* قتلى وجرحى في شوارع الطيونة

وفي الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، تم إطلاق النار على المحتجين، الذين أطلقوا النيران، فيما كان الجيش اللبناني يرسل تعزيزات كبيرة باتجاه منطقة بعد تبادل إطلاق النار بين مسلحين بالمنطقة.

وبحلول الساعة الثالثة عصرا بتوقيت لبنان، أعلن الصليب الأحمر اللبناني ارتفاع حصيلة الاشتباكات إلى 6 قتلى، وأكثر من 30 جريحًا.

* الجيش اللبناني يطلق القذائف ويخلي الشوارع

هدد الجيش اللبناني بإطلاق النار تجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات، وتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر"، ودعا المدنيين إلى إخلاء الشوارع، معلنًا أنه سيطلق النار تجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات، وتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر، فيما تطلب من المدنيين إخلاء الشوارع.

واجتمع مجلس الأمن المركزي برئاسة وزير الداخلية بسام مولوي، في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات في محيط منطقة الطيونة، وجرى إطلاق قذائف صاروخية، في الوقت الذي أخلى فيه الدفاع المدني عددًا من العائلات المحاصرة في أحد المباني في الطيونة.

* ميقاتي يدعو لاجتماع استثنائي

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن المركزي ظهر اليوم الخميس، فيما دعا حزب الله وحركة أمل، جميع الأنصار والمحازبين إلى الهدوء، وعدم ‏الانجرار إلى "الفتنة الخبيثة"، بحسب شبكة روسيا اليوم.

