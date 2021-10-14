إيطاليا تسجل 2769 إصابة جديدة بكورونا و37 حالة وفاة

سجلت إيطاليا 2769 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 37 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و707 آلاف و87 إصابة، والوفيات إلى 131 ألفا و421 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 86 مليونا و868 ألفا و846 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.