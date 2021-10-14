أجاب الفنان محمد فراج، عما إذا كانت المسلسلات أبعدته عن تصوير الأفلام السينمائية، قائلًا: «أنا أعمل وسواء فيلم أو مسلسل أو مسرحية ما يجعلني أنجذب للموضوع الورق والدور والظروف تتدخل في تلك النقطة».

وأضاف خلال فعاليات السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، أن الدورة الماضية من المهرجان خاصة بالنسبة له لأنه أول ظهور له بشكل رسمي مع زوجته بعد الخطوبة.

وتابع: «كانت حالة خاصة عشان الذكرى الحلوة بيننا، وأشعر أننا نفرح بالصناعة وحلاوتها في المهرجان الذي يقدم الوجبة السينمائية الضخمة، أنا وبسنت نحب تلك الأجواء ونشعر بالانتماء إليها».

من جانبها، أعربت الفنانة بسنت شوقي، عن رغبتها في امتلاك الفرصة لتجربة أمور جديدة وعمل أشياء لا يتوقعها الناس منها، في الاعمال الفنية.

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية للمهرجان.

ويتنافس على جوائز المهرجان هذا العام ١٦ فيلما روائيا طويلا و٢٣ فيلما روائيا قصيرا و١٠ أفلام وثائقية، في حين يعرض خارج المسابقة ٢٠ فيلما مهما بتوقيع كبار صناع السينما العالمية.

ويعد الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.