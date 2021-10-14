الآلاف يشيعون جثمان طفلا اعتدى عليه الطلاب بالضرب في كفر الشيخ

صرح مصدر طبي بمستشفى كفر الشيخ العام، طلب عدم ذكر اسمه، إن الطالب عيد محمد حلمي شحاتة 13 سنة، المقيد بالصف الثاني الإعدادي، بمدرسة زراعة ميت علوان، لفظ أنفاسه الأخيرة مساء اليوم الأربعاء داخل العناية المركزة، متأثراً بإصابته نتيجة تعدي 3 من زملائه عليه، بالضرب المبرح على رأسه وفي صدره، منذ 3 أيام، مما تسبب في دخوله في غيبوبة كاملة.

وشيع الآلاف من أهالي القرية جنازة الطالب، عقب صلاة العشاء، وسط حالة من الحزن والغضب، مطالبين بمحاسبة المتهمين في الجريمة، والمقصرين من المعلمين وإدارة المدرسة.

وكانت نيابة كفرالشيخ، تحت إشراف المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، قررت أمس الثلاثاء حبس 3 طلاب، بمدرسة زراعة ميت علوان الإعدادية لقيامهم بالتعدي على زميلهم بالضرب المبرح، حتى فقد الوعي، بسبب خلافات بينهم قاموا على إثرها بالترصد له، وضربه حتى أصيب بكدمة في الرأس وضيق شديد في التنفس، ونقل عقب ذلك للعناية المركزة بمستشفى كفرالشيخ العام.

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي، ببلاغ من محمد حلمي شحاتة 37 سنة ولي أمر الطالب، لتضرره من كل من "محمد. ع. ع" و"محمد ع ا"، و"كارم م ع"، جميعهم يبلغون من العمر 13 سنة، بالصف الثاني الإعدادي، مقيمون بعزبة الصعايدة، بذات المركز.

وتم إلقاء القبض على المتهمين برئاسة الرائد أحمد الحجار رئيس المباحث بقسم أول كفر الشيخ، وتحرير المحضر رقم 3583 إداري، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم بدار رعاية الأحداث.

وقال مصدر طبي إن حالة الطالب كانت حرجة ومتدهورة، حيث يعاني من تضخم في المخ وغيبوبة كاملة، نتيجة ارتطام رأسه في الأرض.