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ذكر مجلس مصدري البن في البرازيل في تقرير عبر البريد الإلكتروني أن الشحنات البرازيلية انخفضت من 9ر3 مليون عبوة إلى 75ر2 ملوين عبوة في سبتمبر 2021 على أساس سنوي.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء بأن الصادرات البن من نوع أرابيكا انخفضت بنسبة 9ر24 % على أساس سنوي لتصل إلى 42ر2 مليون عبوة.

كما انخفضت صادرت البن من نوع روبستا 8ر51 % على أساس سنوي لتصل إلى 236 ألفا و 45 عبوة.

وانخفض إجمالي صادرات البن في البرازيل 5ر26 % على أساس سنوي ليصل إلى 11ر3 مليون عبوة.

وذكر مجلس مصدري البن أن إجراءات تتعلق باللوجستيات ما زالت تعوق شحن البن.

وأضاف المجلس: "لا تغييرات في السيناريو"، موضحا أن القطاع ما زال يكافح ليجد أماكن في الحاويات والسفن فيما يواجه إلغاءات متتالية في الحجز.