يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الخميس، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية نهارا، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يكون ليلا لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، فيتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة (30% : 40% تقريبا)، وتنشط الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 21

الإسكندرية 30 20

وادى النطرون 30 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 32 21

دمنهور 30 20

بلطيم 30 21

مطروح 28 18

السلوم 28 19

سيوة 31 17

بورسعيد 29 23

دمياط 28 23

الزقازيق 32 21

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 32 21

السويس 32 21

العريش 28 22

رفح 28 22

رأس سدر 32 20

نخل 33 19

نويبع 33 26

طابا 31 22

كاترين 32 17

الطور 29 24

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 26

مرسى علم 34 24

الفيوم 32 21

بنى سويف 32 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 20

سوهاج 37 22

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 42 26

إدفو 42 26

أبو سمبل 41 26

الوادي الجديد 38 22

شلاتين 36 24

أبو رماد 34 22

حلايب 33 24

رأس حدربة 32 23