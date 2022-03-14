أوكرانيا: سقوط 7 مدنيين فى هجوم صاروخى روسي على ميكولايف

قُتل 7 أشخاص في هجوم صاروخي روسي واسع النطاق استهدف مدينة ميكولايف الليلة الماضية.

وذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية في ميكولايف في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة أن عمليات الإغاثة والإنقاذ لا تزال مستمرة في مبنى سكني من 5 طوابق تأثر بقصف العدو الليلة الماضية.

ووفقًا لبيانات الإدارة الرئيسية لخدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية في منطقة ميكولايف، تمكن رجال الإنقاذ بشكل عام من انتشال جثث خمسة ضحايا من تحت الأنقاض وفتى يبلغ من العمر 11 عاما توفي في المستشفى بعد محاولة إنقاذه.

وبالإضافة إلى ذلك، انتشل رجال الإنقاذ جثة موظف في وحدة الألغام والإنقاذ الحكومية التابعة لدائرة الطوارئ الأوكرانية، كان محاصر تحت أنقاض محطة للقوارب.

يذكر أن القوات الروسية أطلقت الليلة الماضية ثمانية صواريخ من طراز "إس -300" على مدينة ميكولايف وقصفت عددا من الأهداف المدنية، من بينها مبنى سكني مكون من 5 طوابق.