الثقافة الفلسطينية تدين موقف معرض فرانكفورت الدولي للكتاب الداعم للعدوان على غزة

أدانت وزارة الثقافة اللفلسطينية، اليوم السبت، تشجيع معرض "فرانكفورت الدولي للكتاب" لآلة الحرب الإسرائيلية وانحيازها الكامل لعدوانية الاحتلال تجاه شعبنا واهلنا في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان: أمام الاعتداء اليومي والوحشي والعدوان المستمر وما يقوم به هذا الاحتلال من مأساة كارثية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، تقوم إدارة معرض فرانكفورت بتشجيع العدوان والمتمثل في موقفها المعادي لشعبنا الفلسطيني من خلال انحيازها غير المبرر للعدوان على شعبنا وأرضنا.

وأعربت الوزارة عن تقديرها العظيم للوقفة القومية للناشرين العرب واتحاد الناشرين العرب على مقاطعتهم المعرض الذي أضحى معرضًا لصوت العدوان ومحطة لترويج الرواية الصهيونية الكاذبة التي تشجع على الاستمرار في عدوانها على شعبنا الفلسطيني في محافظات غزة، والمتمثل أيضًا بشطب منح الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي جائزتها وتكريمها وإلغاء مشاركتها في المعرض، فهذا العدوان الذي يدعمه معرض فرانكفورت يستهدف كل من يتنفس تحت سماء غزة ويستهدف أبسط مقومات الحياة اليومية من ماء وهواء وغذاء.

ودعت الوزارة كل الكتّاب والأدباء الفلسطينيين والعرب والأصدقاء في العالم إلى تعرية الادعاءات التي تروّجها آلة الإعلام الصهيونية وأبواقها في الغرب والانحياز إلى رواية الحق والحقيقة حتى ينقشع هذا الظلم والظلام بحق أطفالنا وشبابنا ونسائنا وشيوخنا وأرضنا.