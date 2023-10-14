بثت وسائل إعلام فلسطينية، لقطات مصورة تُظهر استخدام مركبات المثلجات لوضع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة بها.

ونشرت شبكة قدس الإخبارية، مقطعا يُظهر ثلاجة آيس كريم يتبرع بها صاحبها لاستخدامها في وضع جثامين الشهداء بها.

تغطية صحفية: في غزة لم تعد ثلاجات المستشفيات تتسع لجثامين الشهــداء فتبرع أصحاب مركبات المثلجات بها. pic.twitter.com/7D3kpKo4as — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 14, 2023



جاء ذلك في ظل شكاوى السلطات الصحية في قطاع غزة، من عدم قدرة ثلاجات المستشفيات على استيعاب العدد الكبير من الجثامين بفعل وحشية العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتشن قوات الاحتلال، غارات مكثفة على قطاع غزة، ما يؤدي إلى قفزات كبيرة للغاية في إحصاءات الشهداء، والتي تشير أحدثها إلى تسجيل 2215 شهيدا بينهم 724 طفلا و458 سيدة وإصابة 8714 مواطنا آخرين بجروح مختلفة منهم 2450 طفلا و1536 سيدة.

وسلطات الاحتلال التي تزعم أنها لا تقصف المدنيين في غزة، تركز على استهداف البنايات السكانية وتقصفها على رؤوس ساكنيها ودون سابق إنذار.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

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