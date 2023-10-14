المشدد 10 أعوام لـ3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لميكانيكي في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، 3 عاطلين بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم باستعراض القوة والعنف وإصابة ميكانيكي سيارات، وذلك في القضية المقيدة برقم 28347 لسنة 2022 جنايات ثانٍ الرمل.



تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي حول نشوب مشاجرة بين 3 كل من "خ.م.ت"، سائق، و"م.ع.ت"، و"ع.ت.ع"، وجارهم "خ.ا.ع"، أسفرت عن إصابة الأخير في أحد شوارع دائرة القسم.



وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وعلى أثر خلافات بين المجني عليه، والمتهمين؛ إثر محاولتهم منعه من تشغيل المحل الخاص به، لكنه تحداهم وقام بفتحه رغمًا عنهم، فتعدوا عليه باستخدام أسلحة بيضاء "سكين"، محدثين إصابته بيده اليسرى والرأس، مما أسفر عن حدوث عاهة مستديمة له في اليد اليسرى.



وبتحرير محضر إداري بالواقعة، تبين من التقرير الطبي إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة تقدر نسبتها 7%، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية والتي أصدرت بحقهم حكمها المُقدم.