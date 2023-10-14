الاتحاد الأوروبي والصين يتفقان: إقامة دولة فلسطينية الحل الوحيد للصراع الدائر

- دعوة إسرائيل لإجلاء أكثر من مليون فلسطيني من شمالي غزة أمر يستحيل تنفيذه

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن دعوة إسرائيل لإجلاء أكثر من مليون فلسطيني من شمالي قطاع غزة خلال يوم واحد أمر مستحيل تماما تنفيذه.



وصرح بوريل، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، عقب اختتام زيارته لجمهورية الصين: «أقول بصفتي ممثلا للموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي إن (عملية الإجلاء) من المستحيل تماما تنفيذها»، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.



وأضاف: «تصور إمكانية نقل مليون شخص في 24 ساعة في وضع مثل وضع غزة لا يمكن سوى أن يقود إلى أزمة إنسانية».



واعتبر بوريل أن الاستراتيجية الوحيدة القابلة للتطبيق على المدى البعيد لإيجاد حل لدوامة العنف، هي إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها دوليا.



وقال بعد سلسلة من المحادثات الرفيعة المستوى مع مسؤولين صينيين، إن الاتحاد الأوروبي والصين متفقان على أن الحل الوحيد البعيد المدى لهذه الأزمات المتعاقبة، هو العمل على حل الدولتين.



وأضاف: «اتفقنا على وجوب أن تبذل الأسرة الدولية كل ما أمكن لمنع مزيد من التدهور الذي قد ينتشر في المنطقة».



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد طالت الفلسطينيين في غزة بالتوجه إلى مناطق جنوبي القطاع، وحددت مهلة 24 ساعة بدأت صباح أمس، في حين أثارت الخطوة تنديدا من الكثير من الدول وفي مقدمتها مصر.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن عدوان مروع على قطاع غزة بعد تنفيذ كتائب القسام عملية طوفان الأقصى، فيما يقترب عدد الشهداء من نحو 2000 شهيد، في حصيلة غير نهائية.