الصين تشرع في مناورات عسكرية حول تايوان

بدأت الصين في تنفيذ مناورات عسكرية كبيرة حول تايوان، والتي وصفها الجيش في بكين بأنها "تحذير خطير" للقوات "الانفصالية" في الجزيرة.

واقتربت السفن والطائرات من عدة اتجاهات، ونشر تلفزيون الصين المركزي الحكومي خريطة تظهر ست مناطق حمراء كبيرة حول تايوان والتي تجري فيها المناورات.

وكان هناك بالفعل تقارير في الأيام الأخيرة تفيد بأن الصين قد تجري مناورات ردا على خطاب الرئيس التايواني لاي تشينج تي في 10 أكتوبر الجاري، وهو اليوم الوطني لتايوان.

وفي خطابه، أكد لاي أنه سوف يتصدى لأي تحركات نحو الضم أو التعدي من بكين. وقال لاي للحشود خلال مراسم في ميدان خارج القصر الرئاسي في تايبيه " جمهورية الصين ( الاسم الرسمي لتايوان) وجمهورية الصين الشعبية لا يخضعان لبعضها البعض".

وأضاف" على هذه الأرض، تزدهر الديمقراطية والحرية. ولا يحق لجمهورية الصين الشعبية أن تمثل تايوان".

وتعتبر الصين تايوان جزءا من جمهورية الصين الشعبية وقد هددت مرارا بغزوها في الماضي. وحذرت الصين دولا أخرى، وخاصة الولايات المتحدة، من دعم تايوان، معتبرة ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية للصين.

وتتمتع تايوان الديمقراطية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 24 مليون نسمة، بحكومة مستقلة منذ عام 1949. وقد زادت التوترات عبر مضيق تايوان منذ الانتخابات التي أسفرت عن تولي لاي تشينج تي رئاسة تايوان.