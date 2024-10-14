 الحضري: أطالب بمحاسبة من ضم إمام عاشور للأهلي - بوابة الشروق
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الحضري: أطالب بمحاسبة من ضم إمام عاشور للأهلي

محمود عيسى
نشر في: الإثنين 14 أكتوبر 2024 - 8:07 م | آخر تحديث: الإثنين 14 أكتوبر 2024 - 8:07 م

تحدث عصام الحضري، الحارس الأسطوري لمنتخب مصر، عن تعاقد الأهلي مع إمام عاشور، ورأيه في فترة تواجده تحت قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه بصوف القلعة الحمراء.

صرح الحضري إذاعيًا اليوم الإثنين:" بنسبة لي القيم لا تتجزأ، يجب محاسبة من تعاقد مع إمام عاشور، ولا نحاسب اللاعب نفسه".

أضاف:" جوزيه كانت شخصيته قوية يفعل ما يحلو له خلال فترة قيادته للأهلي، إذا أراد رحيل أي لاعب يرحل والإدارة تنفذ كل مطالبه".

جدير بالذكر أن الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا ضمن نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري والمقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 من شهر أكتوبر الجاري.


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