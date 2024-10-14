إصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في الفيوم

أصيب 4 أشخاص، بينهم سيدة بحالة خطرة، وطفلة وشخصين آخرين بإصابات متفرقة في الجسد، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزلهم في قرى كفر محفوظ بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، فيما اشتعلت النيران في المنزل، وسمع الأهالي دوى انفجار كبير.

وهرعت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وقوات الشرطة، إلى مكان الحادث لإخماد الحريق، ونقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من الأهالي بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية كفر محفوظ بدائرة المركز، وإصابة سكان المنزل.



وتبين من المعاينة الأولية انفجار أسطوانة بوتاجاز فجأة داخل المنزل، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وهم أفراد الأسرة المقيمين بالمنزل الأم وابنها وشخصين آخرين، بإصابات متنوعة ومتعددة، بينما سيطرت الحماية المدنية على آثار الانفجار، واتخذت اللازم.

دفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل الأم إلى مستشفى الفيوم العام لخطورة إصابتها، والمصابين الآخرين إلى مستشفى طامية المركزي، وإيداعهم بقسم الاستقبال تمهيدًا لتحديد إصاباتهم وتشخيصها، ومن ثم تحويلهم إلى الأقسام اللازمة لتقديم العلاج اللازم لهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.