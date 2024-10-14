التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، بشدة استمرار تصاعد وتيرة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين وخاصة في شمال قطاع غزة، في إطار محاولات التهجير القسري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وحملت المنظمة، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها في بيان لها، اليوم الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن استمرار هذا العدوان والإرهاب المنظم الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 42 ألفا و654 مواطنًا، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض، داعية إلى ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل قوة الاحتلال، ومساءلتها عن جميع الجرائم والانتهاكات المستمرة.

كما جددت المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئولياته وإنفاذ قراراته وفرض الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، ووضع حد نهائي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشن الطيران الإسرائيلي، الاثنين، غارات مكثفة رافقها قصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ374 للحرب على القطاع.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن الجيش الإسرائيلي يعزز ممارسة الإبادة الجماعية في محافظة شمال قطاع غزة بما فيها مخيم جباليا، من خلال ارتكاب المجازر والقتل العمد.

وأفاد مدير مشفى العودة محمد صالحة، بأن المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة ومخيم جباليا تعاني من ضغط كبير جدا، في ظل الحصار الكامل الذي تعاني منه المنطقة لليوم الثامن على التوالي.