

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم، انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة مقارنة بأمس، بمعدل يصل إلى درجتين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الاثنين، أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 32 درجة، مشيرة إلى أنها أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأوضحت أن طقس اليوم حار نهارًا على أغلب مناطق الجمهورية، خاصة المحافظات الداخلية، ذاكرة أن العظمى على محافظات الصعيد تتراوح ما بين 38 إلى 39 درجة.

وأشارت إلى أن البلاد تشهد مساءً انخفاضًا ملموسًا في قيم درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وذكرت أن بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية تشهد اليوم، فرص سقوط أمطار خفيفة، مؤكدة أنها غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية للمواطنين.

وأوضحت أن الشبورة المائية الظاهرة الجوية المؤثرة خلال تلك الفترة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى تلاشيها بمجرد سطوع أشعة الشمس.

وتوقعت أن تشهد البلاد غدًا الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة صباحًا ومساءً؛ نتيجة التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس