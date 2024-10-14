4 شهداء و70 جريحا في قصف الاحتلال لخيام النازحين بمستشفى شهداء الأقصى



استشهد 4 فلسطينيين وأصيب نحو 70 بجروح، الليلة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 أشخاص وإصابة نحو 70 بجروح، جراء استهداف الاحتلال لخيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأشارت المصادر إلى اندلاع النيران في عدد من الخيام جراء قصف الاحتلال.

كما أفاد متحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، بأن هناك أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال لخيام النازحين بالمستشفى.

وذكر أن قسم الاستقبال في المستشفى امتلأ بالجرحى جراء الأعداد الكبيرة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42 ألفا و227 فلسطينيا، وإصابة 98464 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.