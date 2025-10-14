مودي: الهند شريك ثابت في تنمية منغوليا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء، إن الهند "شريك ثابت وموثوق به" في رحلة تنمية منغوليا، وذلك في أعقاب محادثات واسعة النطاق مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ ، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

ووصل أوخناجين إلى نيودلهي أمس الاثنين، في زيارة إلى الهند تستغرق أربعة أيام، وهي أول زيارة له للبلاد كرئيس.

وعقب محادثاته مع الرئيس الزائر، قال مودي إن الهند ستمدد التأشيرات الإلكترونية المجانية لمواطني منغوليا.

وقال مودي: "العلاقة بين الهند ومنغوليا ليست دبلوماسية فقط، فهي رابطة روحية كذلك."

وأضاف: "لقرون، ارتبط البلدان بمبادئ البوذية، ولهذا السبب يُطلق علينا أيضًا اسم الأشقاء الروحيين."

وقال مودي: "مشروع مصفاة النفط، الذي يتم بناءه بخط ائتماني هندي بقيمة 7ر1 مليار دولار أمريكي، سيوفر قوة جديدة لأمن الطاقة في منغوليا."

يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين الهند ومنغوليا تأسست في 1955.