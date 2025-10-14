مدغشقر: تقارير تفيد بهروب الرئيس على متن طائرة فرنسية بعد احتجاجات

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن رئيس مدغشقر أندري راجولينا فر من البلاد بعد أسابيع من الاحتجاجات.

وفي كلمة له تم بثها على وسائل التواصل الإجتماعي مساء الاثنين، قال راجولينا إنه اضطر إلى الانتقال إلى مكان آمن حفاظا على حياته.

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية (آر إف آي) أن الرئيس نُقل من جزيرة المحيط الهندي على متن طائرة عسكرية فرنسية يوم الأحد، بموجب اتفاق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولم يكشف راجولينا، الذي حصل على الجنسية الفرنسية عام 2014، عن موقعه الحالي.

وتم تأجيل الكلمة المصورة عدة مرات، بعد أن أعلنت الرئاسة أن وسائل الإعلام الحكومية تمت السيطرة عليها من قبل قوات مسلحة، كما واجه البث مشاكل تقنية.

ولم يعلق راجولينا على احتمال استقالته، بل دعا الشعب إلى احترام النظام القائم قائلا: "إذا لم نفعل ذلك، سيزداد الفقر سوءا"، وأضاف لاحقا أنه "منفتح على الحوار لإيجاد مخرج من هذه الأزمة."

وتشهد الدولة الجزيرة اضطرابات واسعة شارك فيها عشرات الآلاف من الشباب، بسبب انقطاع الكهرباء والمياه، وتدهور نظام التعليم، وارتفاع البطالة، وانتشار الفقر.

وتحولت المظاهرات السلمية إلى أعمال عنف أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا.

وكان مكتب الرئيس قد ندد يوم الأحد بمحاولة انقلاب ضده، بعدما أعلنت وحدة متمردة من الجيش سيطرتها على القوات البرية والجوية والبحرية في البلاد، وانضم العديد من الجنود إلى المحتجين.

وفي ظل شائعات عن مغادرة الرئيس للبلاد، أكد مكتبه يوم الأحد أن راجولينا موجود في مخبأ داخل القصر الرئاسي.